Com saída do União Brasil, PDT pode receber ministério de Lula; cearense é cotado
Sigla brizolista está de olho na possibilidade de conseguir uma pasta no Governo Federal em meio a afastamento da federação União Progressista com o governo Lula
O União Brasil deu a ordem para que filiados deixem o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Celso Sabino, ministro do Turismo, já avisou ao petista que iria pedir demissão. O PP, que é federado com o União, também pode seguir o mesmo caminho.
Neste cenário, o PDT está de olho na possibilidade de ocupar uma das lacunas com esse afastamento de outras siglas do governo federal.
Recentemente, lideranças pedetistas estiveram reunidas com o Lula e o tema entrou em debate e discussão. Entre os presentes, estiveram o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, e André Figueiredo, deputado federal cearense e líder da maioria no Congresso Nacional.
Este último, é cotado para se tornar ministro de Lula, algo já no radar do PDT. Com André, estando com força para ser o indicado.
O deputado já foi secretário do Turismo no Ceará, durante o governo de Lúcio Alcântara. Além disso, Figueiredo foi ministro das Comunicações na presidência de Dilma Rousseff (PT).
