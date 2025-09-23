Logo O POVO+
Deputado apresenta "PEC da Desblindagem" para Assembleia cearense
A proposta de Cláudio Pinho visa modificar um artigo 51 da Constituição Estadual que garante que os deputados sejam julgados pelo Tribunal de Justiça, e passariam com a PEC a serem julgados por juízes de primeiro grau
￼CLAUDIO Pinho, deputado estadual (Foto: Junior Pio/Assembleia Legislativa )
Foto: Junior Pio/Assembleia Legislativa ￼CLAUDIO Pinho, deputado estadual

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) apresentou nesta terça-feira, 23, duas propostas de emendas à constituição (PEC) que vão em direção contrária a PEC da Blindagem aprovada na Câmara dos Deputados em Brasília.

A proposta do parlamentar cearense visa modificar um artigo 51 da Constituição Estadual que garante que os deputados sejam julgados pelo Tribunal de Justiça, e passariam com a PEC a serem julgados por juízes de primeiro grau.

Além disso, em outra PEC apresentada por Cláudio Pinho quer modificar a prerrogativa da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) de sustar o andamento dos processos criminais contra parlamentares.

