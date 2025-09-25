André Fernandes confirma Priscila Costa como pré-candidata ao Senado: "Nome muito forte"

Foto: Reprodução/ Instagram O deputado federal André Fernandes (PL) e a vereadora Priscila Costa (PL)

O deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes, confirmou que a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa, é pré-candidata ao Senado Federal.

"Sim, pré-candidata. É um nome muito forte, competitivo e que tem muito a cooperar com a chapa. Acredito no potencial dela", afirmou André à coluna nesta quinta-feira, 25.

Priscila foi alçada como candidata a Casa Alta pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto e Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama da República.

Além de Priscila, o PL também lançou o deputado estadual Alcides Fernandes, pai de André, ao Senado.

O presidente da sigla bolsonarista afirmou acreditar que a oposição poderá fazer as duas cadeiras de senador, e senadora no caso, do Ceará no ano que vem.