Eunício celebra arquivamento da PEC da Blindagem: "Vitória do povo"
Eunício lembrou das mobilizações na rua no último domingo, 21, contra a proposta. Ele disse ter sido contrário desde o início e articulou-se para que não avançasse.
O deputado está de licença e o suplente dele, Nelinho Freitas (MDB) votou favorável à PEC na Câmara dos Deputados.
"Essa é uma grande vitória do povo brasileiro. O arquivamento da PEC da Blindagem na CCJ do Senado demonstra que o bom senso prevaleceu. Eu fui contra essa proposta desde o início, e a nossa articulação e luta no Senado valeram a pena para garantir que a vontade da sociedade prevalecesse. A democracia venceu", afirmou.
