Eunício celebra arquivamento da PEC da Blindagem: "Vitória do povo"

Foto: FERNANDA BARROS Eunício Oliveira, deputado federal

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) comemorou o "enterro" da proposta de emenda à constituição (PEC) que garante proteção especial jurídica a parlamentares, a chamada PEC da Blindagem, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal.

Eunício lembrou das mobilizações na rua no último domingo, 21, contra a proposta. Ele disse ter sido contrário desde o início e articulou-se para que não avançasse.

O deputado está de licença e o suplente dele, Nelinho Freitas (MDB) votou favorável à PEC na Câmara dos Deputados.

"Essa é uma grande vitória do povo brasileiro. O arquivamento da PEC da Blindagem na CCJ do Senado demonstra que o bom senso prevaleceu. Eu fui contra essa proposta desde o início, e a nossa articulação e luta no Senado valeram a pena para garantir que a vontade da sociedade prevalecesse. A democracia venceu", afirmou.