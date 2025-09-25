Logo O POVO+
Vereadora propõe igualdade salarial entre homens e mulheres em empresas com contrato na Prefeitura
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Vereadora propõe igualdade salarial entre homens e mulheres em empresas com contrato na Prefeitura

A proposta vale para homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, com as mesmas funções e tempo de serviço, e mesmo nível de escolaridade ou equivalentes
Mari Lacerda é vereadora de Fortaleza pelo PT (Foto: AURÉLIO ALVES)
Foto: AURÉLIO ALVES Mari Lacerda é vereadora de Fortaleza pelo PT

A vereadora Mari Lacerda (PT) apresentou nesta quinta-feira, 25, projeto de lei que estabelece que as empresas que firmarem contratos com a Prefeitura de Fortaleza devem garantir igualdade salarial entre homens e mulheres.

De acordo com o texto, o Poder Público exigirá das empresas vencedoras de processos licitatórios relacionados a obras e serviços, como publicidade, a condição para assinatura do contrato, a comprovação de igualdade salarial.

A proposta vale para homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, com as mesmas funções e tempo de serviço, e mesmo nível de escolaridade ou equivalentes.

Na justificativa, Mari Lacerda lembrou que a Constituição Federal já estabelece a igualdade salarial, mas segundo ela, as medidas adotadas até o momento não têm sido suficientes para eliminar as diferenças.

"Para que haja avanços significativos na redução dessa lacuna, são necessárias ações complementares que garantam a efetividade desses dispositivos legais", justifica.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?