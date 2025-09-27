Em evento, Ciro cumprimenta Cid e saúda Cândido como "meu senador"

Foto: Reprodução/Instagram: @albuquerquecandido Ciro Gomes, Cândido Albuquerque e Roberto Cláudio

O ex-presidenciável e pré-candidato a governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) cumprimentou Cândido Albuquerque, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) o chamando de "meu senador".



Os irmãos Ciro e Cid Gomes (PSB) se cumprimentaram no mesmo evento. O senador se aproximou para falar com Tasso Jereissati, quando Ciro estava perto. De forma rápida e cordial, trocaram "alôs". Não foi a primeira interação entre ambos desde o rompimento político.

O momento ocorreu na noite da sexta-feira, 26, na entrega do Sereia de Ouro.



Ciro já declarou intenção de votar em Alcides Fernandes (PL), deputado estadual e pai de André Fernandes (PL), para senador. O bolsonarista inclusive fez postagem se intitulando como "pré-candidato do Ciro". Além disso, o PL lançou a Priscila Costa como pré-candidata também ao cargo.

