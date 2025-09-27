Logo O POVO+
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Em evento, Ciro cumprimenta Cid e saúda Cândido como "meu senador"

Os irmãos Ferreira Gomes trocaram palavras de forma rápida e cordial
Ciro Gomes, Cândido Albuquerque e Roberto Cláudio (Foto: Reprodução/Instagram: @albuquerquecandido)
O ex-presidenciável e pré-candidato a governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) cumprimentou Cândido Albuquerque, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) o chamando de "meu senador".

Os irmãos Ciro e Cid Gomes (PSB) se cumprimentaram no mesmo evento. O senador se aproximou para falar com Tasso Jereissati, quando Ciro estava perto. De forma rápida e cordial, trocaram "alôs". Não foi a primeira interação entre ambos desde o rompimento político.

O momento ocorreu na noite da sexta-feira, 26, na entrega do Sereia de Ouro.

Ciro já declarou intenção de votar em Alcides Fernandes (PL), deputado estadual e pai de André Fernandes (PL), para senador. O bolsonarista inclusive fez postagem se intitulando como "pré-candidato do Ciro". Além disso, o PL lançou a Priscila Costa como pré-candidata também ao cargo.

