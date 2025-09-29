Tasso convida Eunício para conversa e garante Coca-Cola de graça
Os dois líderes políticos dividiram chapa em 2014. Tasso foi eleito senador e Eunício ficou em segundo lugar para governador
O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) se reencontraram em uma solenidade onde o tucano foi homenageado na última sexta-feira, 26. Os dois conversaram rapidamente, posaram para foto e um possível futuro encontro ficou pendente.
Tasso, ao falar com Eunício, o convidou para uma fazer uma visita em conversa amiga de quem já dividiu chapa em 2014. Para tentar convencer o líder emedebista, o ex-senador ainda brincou dizendo que a Coca-Cola seria por sua conta. Tasso é dono da Solar Bebidas, uma das maiores fabricantes do refrigerante no Brasil. Eunício apenas riu.
Em 2014, Eunício Oliveira foi candidato a governador do Ceará em uma chapa que teve Tasso Jereissati candidato ao Senado Federal. Camilo Santana (PT) venceu a disputa para o Executivo cearense no segundo turno e o tucano foi eleito para o seu último mandato na política.
Hoje, os dois caciques políticos estão em lados opostos. Eunício se aliou a Camilo e integra a base petista no Ceará, sendo inclusive pré-candidato a senador em 2026, enquanto Tasso, embora aposentado de cargos políticos, está na oposição ao PT e é um dos principais articuladores para que Ciro Gomes (PDT) concorra ao Governo em alternativa a Elmano de Freitas (PT).
