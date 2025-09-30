CMFor aprova audiência pública com Sindiônibus sobre suspensão de linhas

Foto: Érika Fonseca/CMFor Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou um requerimento para a realização de audiência pública na quarta-feira, 1º, com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros de Fortaleza (Sindiônibus) para prestar esclarecimentos sobre a suspensão de 25 frotas de ônibus e a redução de outras 29 linhas.

A solicitação foi apresentada pelo vereador Adail Júnior (PDT), 1° vice-presidente do parlamento fortalezense. Por se tratar de uma empresa privada, ela não foi convocada e sim convidada, portanto não tem a obrigação de ir. O parlamentar subiu o tom exigindo explicações por meio do presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira.

"Pra se justificar através do seu presidente, Dimas. Que ele venha dizer qual ação tão irresponsável, tão ambiciosa, pra ser sincero, tão vagabunda, desse Sindiônibus. Deu pra entender, vagabunda? Ação vagabunda e irresponsável. Não podemos aceitar", afirmou Adail.

No fim da tarde desta terça-feira, 30, foi anunciado o retorno das linhas.