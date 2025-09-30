CMFor aprova audiência pública com Sindiônibus sobre suspensão de linhas
A solicitação foi apresentada pelo vereador Adail Júnior (PDT), 1° vice-presidente do parlamento fortalezense. Por se tratar de uma empresa privada, ela não foi convocada e sim convidada, portanto não tem a obrigação de ir. O parlamentar subiu o tom exigindo explicações por meio do presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira.
"Pra se justificar através do seu presidente, Dimas. Que ele venha dizer qual ação tão irresponsável, tão ambiciosa, pra ser sincero, tão vagabunda, desse Sindiônibus. Deu pra entender, vagabunda? Ação vagabunda e irresponsável. Não podemos aceitar", afirmou Adail.