Vereadores de Fortaleza aprovam desafetação de via pública

Foto: Reprodução/Google Earth Terreno fica nas proximidades da avenida Washington Soares

Com votos contrários da bancada do PT, PL e Psol, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou a desafetação de via pública, projeto ainda da gestão de José Sarto (PDT).

O placar foi de 23 votos favoráveis e 12 contrários em discussão única nesta terça-feira, 30.

O terreno tem 2.833,20 m² de área e fica no bairro Luciano Cavalcante, nas proximidades da Washington Soares.