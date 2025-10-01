Barco de Luizianne rumo a Gaza é interceptado por Israel

Foto: Reprodução/ Instagram; O POVO News Luizianne Lins está na embarcação Flotilha Global Sumud, rumo à Gaza

O barco Grande Blu, que levava ajuda humanitária a Gaza, onde está a deputada federal cearense Luizianne Lins (PT) foi interceptado por Israel na noite desta quarta-feira, 1º.

A informação foi confirmada à coluna pela assessoria da delegação brasileira da Global Sumud Flotilla.

A flotilha estava a 70 milhas náuticas no momento em que começaram as interceptações por parte de Israel, por volta de 20h30min, horário de Gaza.

Além da frota onde estava a deputada petista, outras embarcações também foram interceptadas. Dentre elas, a que levava a ativista Greta Thunberg e outros brasileiros.

Questionados pela coluna sobre o estado dos tripulantes, a assessoria da Global Sumud Flotilla disse não ter informações, pois estão todos incomunicáveis, mas há uma equipe jurídica, vinculada à ONG Adalah, na Palestina, a postos para atendê-los.

Eles afirmam ainda que, antes da abordagem, as embarcações navais israelenses danificaram propositalmente os sistemas de comunicação para bloquear sinais de emergência e interromper transmissão ao vivo.

"Além dos barcos já confirmados como interceptados, a transmissão e a comunicação foram perdidas com várias outras embarcações", disse a Global em nota.

"Este é um ataque ilegal contra ativistas humanitários desarmados em águas internacionais. Conclamamos governos, líderes mundiais e instituições internacionais a exigirem a segurança e a libertação de todos a bordo, e a seguirem monitorando a situação de perto", declaram.