Barco de Luizianne rumo a Gaza é interceptado por Israel
Além da frota onde estava a deputada petista, outras embarcações também foram interceptadas. Dentre elas, a que levava a ativista Greta Thunberg e outros brasileiros.
Questionados pela coluna sobre o estado dos tripulantes, a assessoria da Global Sumud Flotilla disse não ter informações, pois estão todos incomunicáveis, mas há uma equipe jurídica, vinculada à ONG Adalah, na Palestina, a postos para atendê-los.
Eles afirmam ainda que, antes da abordagem, as embarcações navais israelenses danificaram propositalmente os sistemas de comunicação para bloquear sinais de emergência e interromper transmissão ao vivo.
"Além dos barcos já confirmados como interceptados, a transmissão e a comunicação foram perdidas com várias outras embarcações", disse a Global em nota.
"Este é um ataque ilegal contra ativistas humanitários desarmados em águas internacionais. Conclamamos governos, líderes mundiais e instituições internacionais a exigirem a segurança e a libertação de todos a bordo, e a seguirem monitorando a situação de perto", declaram.
