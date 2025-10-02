Logo O POVO+
Conselho de Ética aprova punição de advertência escrita a Inspetor Alberto por associar PT a facção
Parecer será apreciado no plenário da Câmara Municipal
￼Vereador de Fortaleza, Inspetor Alberto (PL) (Foto: Daniel Galber / Especial para O Povo)
O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) se reuniu nesta quinta-feira, 2, e aprovou como pena para o vereador Inspetor Alberto (PL) uma advertência escrita por associar o PT a facções criminosas.

O relatório foi do vereador Luciano Girão (PDT) e não houve pedido de vistas ou objeção. Agora, o parecer será apreciado no plenário da Câmara.

A informação foi confirmada à coluna pelo vereador Professor Enilson, presidente da comissão. Inicialmente, ele havia informado que a pena seria de advertência por escrito.

Procurado pela coluna, Inspetor disse que não tem nada a dizer.

