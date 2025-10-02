Flotilha com Luizianne e outros brasileiros foi levada por navio de guerra a porto em Israel

Foto: Global Sumud Flotilla / AFP Vídeo extraído de transmissão ao vivo em 2 de outubro de 2025 pela Flotilha Global Sumud mostra soldados da Marinha israelense (acima) embarcando no navio "Oxygono", um dos barcos da flotilha Sumud, com o objetivo de romper o bloqueio israelense à Faixa de Gaza

As embarcações de ajuda humanitária a Gaza que foram interceptadas por forças israelenses foram levadas a bordo de um navio de guerra, MSC Johannesburg, ao porto de Ashdod, em Israel.

Ao todo, estão 12 brasileiros nestas delegações, dentre eles a deputada federal cearense Luizianne Lins (PT). A informação foi confirmada à coluna pela assessoria da Global Sumud Flotilla.

Ashdod fica a cerca de 35 km de Tel'Aviv.

A coordenadora da delegação brasileira, Lara Souza, está em comunicação com o Itamaraty para apresentar exigências em defesa dos integrantes.

"É inadmissível que as forças israelenses realizem estes procedimentos, de deportação e aprisionamento de nossos ativistas, sem permitir aos cidadãos brasileiros o contato consular prévio e com atendimento jurídico com seus advogados. O governo brasileiro deve se posicionar frente às inúmeras violações dos direitos de seus cidadãos que foram levados ilegalmente para o território da Palestina ocupada", diz a Global Sumud Flotilla em nota enviada.