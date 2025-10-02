Flotilha com Luizianne e outros brasileiros foi levada por navio de guerra a porto em Israel
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A coordenadora da delegação brasileira, Lara Souza, está em comunicação com o Itamaraty para apresentar exigências em defesa dos integrantes.
"É inadmissível que as forças israelenses realizem estes procedimentos, de deportação e aprisionamento de nossos ativistas, sem permitir aos cidadãos brasileiros o contato consular prévio e com atendimento jurídico com seus advogados. O governo brasileiro deve se posicionar frente às inúmeras violações dos direitos de seus cidadãos que foram levados ilegalmente para o território da Palestina ocupada", diz a Global Sumud Flotilla em nota enviada.