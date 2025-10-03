Flotilha com Luizianne e brasileiros está presa em instalação entre o Egito e Gaza, diz delegação
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Flotilha com Luizianne e brasileiros está presa em instalação entre o Egito e Gaza, diz delegação
A assessoria da Global Sumud Flotilla informou que advogados acompanharam os integrantes das embarcações interceptadas por Israel
Os tripulantes da flotilha de ajuda humanitária a Gaza com representantes brasileiros, incluindo a deputada federal Luizianne Lins (PT) estão presos em Ketziot, instalação no deserto de Negev, localizada entre Gaza e o Egito.
A informação foi confirmada por advogados da Global Sumud Flotilla. Eles afirmam que a equipe jurídica e o serviço consular do Brasil realizou visitas para verificar as condições de integridade física e segurança dos cidadãos e cidadãs retidos após as embarcações serem interceptados por Israel.
Dois ministros israelenses, incluindo Itamar Ben-Gvir, da Defesa, foram visitar os detidos. Vídeos estão sendo divulgados com os representantes intimidando os presentes junto a forças militares.
Integrantes da flotilha está incomunicável desde a noite da quarta-feira, 1. Ela foi levada a bordo de um navio de guerra, MSC Johannesburg, ao porto de Ashdod, em Israel.
De acordo com o governo israelense, por meio de nota do Ministério das Relações Exteriores, os tripulantes estavam em segurança em Israel e seriam deportados para a Europa. A Global Sumud Flotilla disse não receber as informações vindas do país.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.