Flotilha com Luizianne e brasileiros está presa em instalação entre o Egito e Gaza, diz delegação

Foto: Reprodução/Instagram A deputada federal Luizianne Lins e os 12 brasileiros detidos pelas forças de Israel receberão visita consular nesta sexta-feira, 3

Os tripulantes da flotilha de ajuda humanitária a Gaza com representantes brasileiros, incluindo a deputada federal Luizianne Lins (PT) estão presos em Ketziot, instalação no deserto de Negev, localizada entre Gaza e o Egito.

A informação foi confirmada por advogados da Global Sumud Flotilla. Eles afirmam que a equipe jurídica e o serviço consular do Brasil realizou visitas para verificar as condições de integridade física e segurança dos cidadãos e cidadãs retidos após as embarcações serem interceptados por Israel.

Dois ministros israelenses, incluindo Itamar Ben-Gvir, da Defesa, foram visitar os detidos. Vídeos estão sendo divulgados com os representantes intimidando os presentes junto a forças militares.

Integrantes da flotilha está incomunicável desde a noite da quarta-feira, 1. Ela foi levada a bordo de um navio de guerra, MSC Johannesburg, ao porto de Ashdod, em Israel.

De acordo com o governo israelense, por meio de nota do Ministério das Relações Exteriores, os tripulantes estavam em segurança em Israel e seriam deportados para a Europa. A Global Sumud Flotilla disse não receber as informações vindas do país.