Cid diz que João Campos será governador e, no futuro, candidato a presidente do Brasil

Foto: FCO FONTENELE O Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Ceará realizou nesta sexta-feira (3/10) ato de filiação do ex-prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves e de prefeitos cearenses. A solenidade aconteceu no município do Eusébio

Cid Gomes, líder do PSB no Senado Federal, elogiou João Campos, presidente nacional do partido e prefeito do Recife. O senador cearense afirmou que ele terá muito futuro, primeiro como governador de Pernambuco e futuramente como candidato à Presidência da República.

"João é com certeza um político de muito futuro no cenário nacional. O passo que ele vai dar o ano que vem é ser governador de Pernambuco e depois, anote o que eu tô dizendo, um nome para a Presidência da República do Brasil", afirmou o senador em evento de filiação de lideranças e prefeitos ao PSB em Eusébio na sexta-feira, 3.

"Eu erro pouco, viu, João?", completou Cid ao lado do prefeito reeleito para o posto municipal no ano passado sendo o quarto mais votado no Brasil por percentual.

Com informações da repórter Taynara Lima