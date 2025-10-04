Logo O POVO+
Cid diz que João Campos será governador e, no futuro, candidato a presidente do Brasil
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

O senador cearense fez elogios ao prefeito de Recife o colocando, em suas palavras, como um político de muito futuro no cenário nacional
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Ceará realizou nesta sexta-feira (3/10) ato de filiação do ex-prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves e de prefeitos cearenses. A solenidade aconteceu no município do Eusébio (Foto: FCO FONTENELE)
Foto: FCO FONTENELE O Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Ceará realizou nesta sexta-feira (3/10) ato de filiação do ex-prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves e de prefeitos cearenses. A solenidade aconteceu no município do Eusébio

Cid Gomes, líder do PSB no Senado Federal, elogiou João Campos, presidente nacional do partido e prefeito do Recife. O senador cearense afirmou que ele terá muito futuro, primeiro como governador de Pernambuco e futuramente como candidato à Presidência da República.

"João é com certeza um político de muito futuro no cenário nacional. O passo que ele vai dar o ano que vem é ser governador de Pernambuco e depois, anote o que eu tô dizendo, um nome para a Presidência da República do Brasil", afirmou o senador em evento de filiação de lideranças e prefeitos ao PSB em Eusébio na sexta-feira, 3.

"Eu erro pouco, viu, João?", completou Cid ao lado do prefeito reeleito para o posto municipal no ano passado sendo o quarto mais votado no Brasil por percentual.

Com informações da repórter Taynara Lima

