Júnior Mano chama Cid de "maior político do Ceará" e "homem de palavra"

Foto: Reprodução Instagram @juniormanodep Senador Cid Gomes (PSB-CE) e deputado federal Júnior Mano (PSB-CE).

O deputado federal Júnior Mano (PSB) afirmou que o senador Cid Gomes (PSB) é o maior político do Ceará e destacou ser homem de palavra.

A fala ocorreu em evento de filiação de prefeitos e lideranças ao PSB no Eusébio na sexta-feira, 3.

Cid também foi saudado como maior governador do Estado pelo cerimonialista e, ao discursar, em tom de brincadeira, disse aceitar o título pois tem 1.84 de altura e nenhum outro governante cearense se igualou ou teve altura maior do que a dele.

Já ao falar de Júnior Mano, o senador Cid voltou a reforçar que, no que depender de sua atuação e decisão, o deputado será candidato ao Senado Federal pela base governista em 2026.

"Pra mim é simbólico a chegada do Júnior Mano (ao PSB), nosso deputado federal, e no que depender de mim, o nosso nome do PSB na chapa majoritária do nosso partido", disse.



Com informações da repórter Taynara Lima