Júnior Mano chama Cid de "maior político do Ceará" e "homem de palavra"
Cid também foi saudado como maior governador do Estado pelo cerimonialista e, ao discursar, em tom de brincadeira, disse aceitar o título pois tem 1.84 de altura e nenhum outro governante cearense se igualou ou teve altura maior do que a dele.