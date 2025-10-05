Camilo aprende a dirigir ônibus em meio a debate de fim da autoescola obrigatória para carro e moto
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O petista divulgou nas redes sociais um vídeo onde tem aula em uma autoescola para dirigir o veículo, incluído na categoria D.
"Eu já fiz muita coisa nessa vida, mas faltava a inclusão da categoria D na minha CNH! Aproveitando o fim de semana para correr atrás. Quem se habilita a andar com esse motorista aqui?", comentou na publicação.
Lula já deu sinal verde para que o Ministério dos Transportes analise o fim da obrigação de que se frequente autoescola para poder tirar habilitação para carro e moto, como meio de baratear o processo. Ainda será necessária a aprovação na prova no exame prático do Departamento de Trânsito (Detran).
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.