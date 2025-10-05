Camilo aprende a dirigir ônibus em meio a debate de fim da autoescola obrigatória para carro e moto

Foto: Reprodução/Instagram: @camilosantanaoficial Camilo Santana (PT), ministro da Educação, aprendendo a dirigir ônibus em autoescola

Em meio a um debate do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre acabar com a obrigatoriedade de ir a autoescola para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B, válidas para motocicletas e veículos de passeio, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) está no processo de aprendizagem para dirigir ônibus.

O petista divulgou nas redes sociais um vídeo onde tem aula em uma autoescola para dirigir o veículo, incluído na categoria D.

"Eu já fiz muita coisa nessa vida, mas faltava a inclusão da categoria D na minha CNH! Aproveitando o fim de semana para correr atrás. Quem se habilita a andar com esse motorista aqui?", comentou na publicação.

Lula já deu sinal verde para que o Ministério dos Transportes analise o fim da obrigação de que se frequente autoescola para poder tirar habilitação para carro e moto, como meio de baratear o processo. Ainda será necessária a aprovação na prova no exame prático do Departamento de Trânsito (Detran).