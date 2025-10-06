Café da Oposição recebe ex-prefeito de Fortaleza Antônio Cambraia

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Ex-prefeito de Fortaleza, Antônio Cambraia, com José Sarto (PDT) e Ciro Gomes (PDT)

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Fortaleza Antônio Cambraia é o convidado do café com os deputados estaduais da oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), nesta terça-feira, 7, no gabinete do deputado estadual Antônio Henrique (PDT).

A temática da reunião será "o modal de transporte rodoviário urbano implantado na capital Fortaleza". Cambraia foi o responsável pela implantação do atual sistema ainda na década de 1990.

Antônio Cambraia foi eleito prefeito de Fortaleza em 1992, deputado federal por dois mandatos, além de secretário estadual do Turismo do então governador do Ceará, Tasso Jereissati (PSDB), e também secretário municipal de Finanças de Juraci Magalhães, prefeito de Fortaleza por três vezes.