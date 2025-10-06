Logo O POVO+
Cid diz que 'está junto' a aliados para conseguir a 'tirar votos' de outros partidos
Cid diz que 'está junto' a aliados para conseguir a 'tirar votos' de outros partidos

Tipo Notícia
O senador Cid Gomes (PSB) disse estar à disposição de aliados que precisem de votos para se eleger em 2026, só não tirando votos de dentro de filiados do PSB, mas sim de outros partidos.

O ex-governador deu a declaração em tom de brincadeira ao cumprimentar a irmã, Lia Gomes (PSB), deputada estadual eleita e atualmente secretária das Mulheres, em evento do PSB.

"Cumprimento a minha irmã, Lia Gomes, que tá precisando de uns votinhos. Quem não tiver viu, pode me procurar que eu ajudo. Se não for pra tirar do PSB, mas se for pra tirar de outros eu tô junto", declarou Cid.

