Cid diz que 'está junto' a aliados para conseguir a 'tirar votos' de outros partidos

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 25.10.03 - Ato de filiação de 7 prefeitos cearenses ao PSB Ceará no município do Eusébio - Em destaque a presenças do Senador Cid Gomes, Deputado Federal Junior Mano, Prefeito de Recife João Campos e Acilon Gonçalves (Fco Fontenele/O POVO)

O senador Cid Gomes (PSB) disse estar à disposição de aliados que precisem de votos para se eleger em 2026, só não tirando votos de dentro de filiados do PSB, mas sim de outros partidos.

O ex-governador deu a declaração em tom de brincadeira ao cumprimentar a irmã, Lia Gomes (PSB), deputada estadual eleita e atualmente secretária das Mulheres, em evento do PSB.

Leia mais João Campos projeta PSB Ceará com maiores bancadas de federais e estaduais e com senador

Com 7 novos prefeitos filiados, PSB chega a quase 40% das gestões no Ceará Sobre o assunto João Campos projeta PSB Ceará com maiores bancadas de federais e estaduais e com senador

Com 7 novos prefeitos filiados, PSB chega a quase 40% das gestões no Ceará

"Cumprimento a minha irmã, Lia Gomes, que tá precisando de uns votinhos. Quem não tiver viu, pode me procurar que eu ajudo. Se não for pra tirar do PSB, mas se for pra tirar de outros eu tô junto", declarou Cid.