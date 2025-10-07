Projeto de Elmano para comprar férias de policiais é aprovado

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Governador Elmano de Freitas

A mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) para mudar o Estatuto dos Militares do Ceará e da Polícia Civil para permitir a compra de um terço das férias dos profissionais de segurança foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta terça-feira, 7.

Ao todos foram 34 votos favoráveis, incluindo o de membros da oposição votando para aprovar a mensagem do Executivo. Não houve voto contrário ou abstenção.

Elmano anunciou que enviaria o projeto após o ataque com armas de fogo em escola no município de Sobral, que culminou na morte de dois jovens, visando aumentar a presença de policiais nas ruas.

"Isso irá permitir que nós possamos aumentar ainda mais a presença das policiais em todo o nosso estado e especialmente nesse momento específico aqui em Sobral", afirmou o governador na ocasião.