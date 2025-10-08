Logo O POVO+
Delegação com Luizianne e outros brasileiros chegará ao Brasil na quinta, 9
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Delegação com Luizianne e outros brasileiros chegará ao Brasil na quinta, 9

Está prevista uma recepção de familiares e amigos e uma entrevista coletiva à imprensa
Tipo Notícia
￼LUIZIANNE Lins, deputada federal e ex-prefeita (Foto: FÁBIO LIMA)
Foto: FÁBIO LIMA ￼LUIZIANNE Lins, deputada federal e ex-prefeita

Os 13 brasileiros que foram detidos por Israel que seguiam em flotilha para ajuda humanitária a Gaza, que inclui a presença da deputada federal cearense Luizianne Lins (PT) chegarão ao Brasil na quinta-feira, 9.

Os integrantes da Global Sumud Flotilla pousarão em terras brasileiras no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 10h40min.

Está prevista uma recepção de familiares e amigos e uma entrevista coletiva à imprensa.

O voo partirá de Doha, no Qatar. A delegação foi interceptada por forças militares israelenses há uma semana e deportada para a Jordânia, após passarem dias presos em Israel.

Os custos da viagem de volta serão arcados pela própria organização internacional da Global Sumud Flotilla. Inclusive uma vaquinha foi aberta.

O governo brasileiro não irá pagar as despesas do regresso da delegação.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?