Delegação com Luizianne e outros brasileiros chegará ao Brasil na quinta, 9

Foto: FÁBIO LIMA ￼LUIZIANNE Lins, deputada federal e ex-prefeita

Os 13 brasileiros que foram detidos por Israel que seguiam em flotilha para ajuda humanitária a Gaza, que inclui a presença da deputada federal cearense Luizianne Lins (PT) chegarão ao Brasil na quinta-feira, 9.

Os integrantes da Global Sumud Flotilla pousarão em terras brasileiras no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 10h40min.

Está prevista uma recepção de familiares e amigos e uma entrevista coletiva à imprensa.

O voo partirá de Doha, no Qatar. A delegação foi interceptada por forças militares israelenses há uma semana e deportada para a Jordânia, após passarem dias presos em Israel.

Os custos da viagem de volta serão arcados pela própria organização internacional da Global Sumud Flotilla. Inclusive uma vaquinha foi aberta.

O governo brasileiro não irá pagar as despesas do regresso da delegação.