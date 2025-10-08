Vereadores aprovam título de cidadão de Caucaia para André Fernandes

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-09-2025: Evento do PL com a presença do deputados André Fernandes no Hotel Sonato. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A Câmara Municipal de Caucaia aprovou, nesta semana, a proposta para conceder o título de cidadão caucaiense para o deputado federal André Fernandes (PL).

O projeto foi apresentado pelo aliado do parlamentar bolsonarista, Tancredo dos Santos (PL), e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores do município.

"Agradeço aos vereadores de Caucaia pela aprovação unânime, em especial ao meu irmão Tancredo que apresentou o pedido. Caucaia está no meu coração! Quero ajudar essa cidade cada vez mais", disse André nas redes sociais.