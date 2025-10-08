Logo O POVO+
Vereadores aprovam título de cidadão de Caucaia para André Fernandes
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

O projeto foi apresentado por Tancredo dos Santos (PL) e foi aprovado por unanimidade
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-09-2025: Evento do PL com a presença do deputados André Fernandes no Hotel Sonato. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) (Foto: Samuel Setubal)
Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-09-2025: Evento do PL com a presença do deputados André Fernandes no Hotel Sonato. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A Câmara Municipal de Caucaia aprovou, nesta semana, a proposta para conceder o título de cidadão caucaiense para o deputado federal André Fernandes (PL). 

O projeto foi apresentado pelo aliado do parlamentar bolsonarista, Tancredo dos Santos (PL), e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores do município.

"Agradeço aos vereadores de Caucaia pela aprovação unânime, em especial ao meu irmão Tancredo que apresentou o pedido. Caucaia está no meu coração! Quero ajudar essa cidade cada vez mais", disse André nas redes sociais.

