Alece fecha galerias durante manifestação por questão de segurança
Membros do Sindiute foram às ruas protestar contra o projeto da reforma administrativa, que será analisado pela Câmara dos Deputados em Brasília
Manifestação de servidores contra a reforma administrativa (Foto: Silvio Mota/Sindfort/divulgação)
Foto: Silvio Mota/Sindfort/divulgação Manifestação de servidores contra a reforma administrativa

As galerias da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), reabertas na semana passada, foram fechadas durante manifestação próxima ao local nesta quinta-feira, 9.

Membros do Sindiute foram às ruas protestar contra o projeto da reforma administrativa, que será analisado pela Câmara dos Deputados em Brasília. O grupo caminhou até a Praça da Imprensa.

A rua Barbosa de Freitas, da entrada do anexo principal da Alece, foi fechada para evitar movimentação. O acesso às galerias pela Avenida Desembargador Moreira também foi fechado.

De acordo com a assessoria da Alece, a decisão é uma medida de segurança, de limitar o acesso à Casa quando há manifestação.

Já sobre as galerias, foi informado à coluna que é de praxe fecharem o local visando a segurança e também a capacidade total da área, que é de 123 pessoas. Foi dito também que após a manifestação, as galerias serão reabertas.

