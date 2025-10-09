Alece fecha galerias durante manifestação por questão de segurança
Membros do Sindiute foram às ruas protestar contra o projeto da reforma administrativa, que será analisado pela Câmara dos Deputados em Brasília
As galerias da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), reabertas na semana passada, foram fechadas durante manifestação próxima ao local nesta quinta-feira, 9.
Membros do Sindiute foram às ruas protestar contra o projeto da reforma administrativa, que será analisado pela Câmara dos Deputados em Brasília. O grupo caminhou até a Praça da Imprensa.
A rua Barbosa de Freitas, da entrada do anexo principal da Alece, foi fechada para evitar movimentação. O acesso às galerias pela Avenida Desembargador Moreira também foi fechado.
De acordo com a assessoria da Alece, a decisão é uma medida de segurança, de limitar o acesso à Casa quando há manifestação.
Já sobre as galerias, foi informado à coluna que é de praxe fecharem o local visando a segurança e também a capacidade total da área, que é de 123 pessoas. Foi dito também que após a manifestação, as galerias serão reabertas.
