Em referência a Jr Mano e Moses, Guimarães diz que não haverá apoio a quem vota contra Lula

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputado federal José Guimarães (PT)

O deputado federal e líder do Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) afirmou nesta sexta-feira, 10, que o governo não apoiará ao Senado Federal deputados que votam contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Quem não tiver votando com o governo não terá o apoio nesses estados e nós vamos informar para ele (Lula) tudo do que tá acontecendo, até porque ele autorizou", disse Guimarães, pré-candidato a senador, em entrevista ao Jogo Político, podcast do O POVO.

A fala do petista vem logo após dois pré-candidatos a senadores pela base estadual no Ceará, Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União Brasil), votarem contra o governo Lula no MP do IOF.

"Eu penso que as pessoas não estão se dando conta de que esta eleição em 2026 vai levar muito em consideração a trajetória e o comportamento dos senhores parlamentares em Brasília. Você pode ter certeza", afirmou.

Guimarães declarou que o presidente Lula tem clareza sobre a atual situação de alianças e que não há perigo desses deputados "rebeldes" saírem impunes na eleição do ano que vem, citando outras votações como PEC da Blindagem e urgência pela anistia.

"O Lula tem muita clareza. Você acha que um deputado que votou a favor de aumentar o número de deputados, pra derrubar IOF, a favor da PEC da blindagem e agora contra os ricos pagarem imposto, isso vai passar impune na eleição? Não tem perigo. Isso vai ser levado muito em conta na eleição e o Lula tem muita consciência que para cuidar da aliança em 2026, primeiro tem que unificar os de casa e segundo discutir com os nossos aliados", destacou.



O deputado citou que deputados federais do Ceará não foram reeleitos em 2018 por terem votado pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016. Ele citou Adail Carneiro, Danilo Forte, Gorete Pereira e Raimundo Gomes de Matos.