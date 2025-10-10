Logo O POVO+
Em referência a Jr Mano e Moses, Guimarães diz que não haverá apoio a quem vota contra Lula
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Em referência a Jr Mano e Moses, Guimarães diz que não haverá apoio a quem vota contra Lula

A fala do líder do governo Lula vem após Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União) votarem contra MP do IOF
Tipo Notícia
Deputado federal José Guimarães (PT) (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputado federal José Guimarães (PT)

O deputado federal e líder do Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) afirmou nesta sexta-feira, 10, que o governo não apoiará ao Senado Federal deputados que votam contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Quem não tiver votando com o governo não terá o apoio nesses estados e nós vamos informar para ele (Lula) tudo do que tá acontecendo, até porque ele autorizou", disse Guimarães, pré-candidato a senador, em entrevista ao Jogo Político, podcast do O POVO.

A fala do petista vem logo após dois pré-candidatos a senadores pela base estadual no Ceará, Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União Brasil), votarem contra o governo Lula no MP do IOF.

"Eu penso que as pessoas não estão se dando conta de que esta eleição em 2026 vai levar muito em consideração a trajetória e o comportamento dos senhores parlamentares em Brasília. Você pode ter certeza", afirmou.

Guimarães declarou que o presidente Lula tem clareza sobre a atual situação de alianças e que não há perigo desses deputados "rebeldes" saírem impunes na eleição do ano que vem, citando outras votações como PEC da Blindagem e urgência pela anistia.

"O Lula tem muita clareza. Você acha que um deputado que votou a favor de aumentar o número de deputados, pra derrubar IOF, a favor da PEC da blindagem e agora contra os ricos pagarem imposto, isso vai passar impune na eleição? Não tem perigo. Isso vai ser levado muito em conta na eleição e o Lula tem muita consciência que para cuidar da aliança em 2026, primeiro tem que unificar os de casa e segundo discutir com os nossos aliados", destacou.

O deputado citou que deputados federais do Ceará não foram reeleitos em 2018 por terem votado pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016. Ele citou Adail Carneiro, Danilo Forte, Gorete Pereira e Raimundo Gomes de Matos.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?