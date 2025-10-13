Logo O POVO+
Gabriella Aguiar participará de reunião com vereadores na Câmara

Vice-prefeita Gabriella Aguiar
O bate-papo da liderança da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) receberá na terça-feira, 14, Gabriella Aguiar (PSD), vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHS).

A iniciativa do líder do governo Evandro Leitão (PT) na CMFor, Bruno Mesquita (PSD), visa levar os secretários no parlamento para ouvir demandar dos vereadores.

Já participaram Riane Azevedo (Saúde), André Daher (Infraestrutura), André Barbosa (Relações Comunitárias).

