Foto: AURÉLIO ALVES Área desmatada no entorno do Aeroporto de Fortaleza

O Ministério Público Federal (MPF) no Ceará abriu a investigação de possíveis irregularidades e crimes ambientais no desmatamento de 46 hectares da floresta do entorno do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.

Segundo o procurador Alexandre Meireles, dentre as apurações que o procedimento administrativo instaurado visa identificar se a área desmatada se enquadra no polígono da mata atlântica e se houve interferências na fauna e flora na região, que conta com riachos, nascentes e olhos d'águas.

MPF notifica órgãos

O MPF notificou todos os envolvidos nas possíveis irregularidades e requisitou a instauração de inquérito policial pela Polícia Federal para que o caso da supressão vegetal da área também seja investigado no âmbito criminal.

Foram notificados a Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE), Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Ceará (Ibama-Ce), além da Fraport e da Aerotropolis Ltda, empresa responsável pelo desmate.

