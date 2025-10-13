Logo O POVO+
MPF investiga possíveis crimes ambientais em desmatamento da floresta do Aeroporto
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

MPF investiga possíveis crimes ambientais em desmatamento da floresta do Aeroporto

O órgão irá apurar irregularidades na obra de supressão vegetal e se de fato a área era mata atlântica
Tipo Notícia
Área desmatada no entorno do Aeroporto de Fortaleza (Foto: AURÉLIO ALVES)
Foto: AURÉLIO ALVES Área desmatada no entorno do Aeroporto de Fortaleza

O Ministério Público Federal (MPF) no Ceará abriu a investigação de possíveis irregularidades e crimes ambientais no desmatamento de 46 hectares da floresta do entorno do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.

Segundo o procurador Alexandre Meireles, dentre as apurações que o procedimento administrativo instaurado visa identificar se a área desmatada se enquadra no polígono da mata atlântica e se houve interferências na fauna e flora na região, que conta com riachos, nascentes e olhos d'águas.

MPF notifica órgãos

O MPF notificou todos os envolvidos nas possíveis irregularidades e requisitou a instauração de inquérito policial pela Polícia Federal para que o caso da supressão vegetal da área também seja investigado no âmbito criminal.

Foram notificados a Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE), Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Ceará (Ibama-Ce), além da Fraport e da Aerotropolis Ltda, empresa responsável pelo desmate.

No âmbito do procedimento administrativo, o MPF notificou todos os envolvidos nas possíveis irregularidades e requisitou a instauração de inquérito policial pela Polícia Federal para que o caso seja investigado também no âmbito criminal.



Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?