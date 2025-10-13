Logo O POVO+
Valim descarta apoiar Catanho em 2026: "Não dá pra votar nele"
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Valim descarta apoiar Catanho em 2026: "Não dá pra votar nele"

O ex-prefeito de Caucaia apoiou o petista para a própria sucessão no ano passado, mas não irá apoiá-lo para deputado estadual
Vitor Valim (PSB) e Waldemir Catanho (PT) (Foto: Ascom/Waldemir Catanho)
Foto: Ascom/Waldemir Catanho Vitor Valim (PSB) e Waldemir Catanho (PT)

Vitor Valim (PSB), ex-prefeito de Caucaia, afirmou que não irá apoiar Waldemir Catanho (PT), seu aliado na sucessão da Prefeitura ano passado e para quem fez campanha, para o cargo de deputado estadual em 2026.

Valim cita entre os motivos que Catanho não levantou a voz para defender programas da gestão Valim, que não estão tendo continuidade com o atual prefeito, Naumi Amorim (PSD), como o "Bora de Graça" e o "Bora Habitar".

"Infelizmente ele não levantou a voz pra defender o Bora de Graça, que já mudou de nome e daqui a pouco a população vai pagar. Não levantou a voz pra defender os alunos que tiveram sua internet cortada, que é o Bora Conectar", diz.

E continua: "Não levantou a voz pra defender o Bora Habitar. Nenhum lote foi distribuído ainda para a população. Como também não levantou a sua voz para defender os servidores que estão sendo maltratados pela atual administração, inclusive agora vão ter que pagar o IPTU".

Vitor afirmou que a amizade com Catanho continua, mas que "não dá pra votar" no petista para o posto na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

"Por isso que eu não vou votar no Catanho para deputado estadual, mas a amizade continua a mesma. Na visão política, por ele não ter feito isso que eu falei, não dá pra votar nele para deputado estadual", completou.

Na eleição para a Prefeitura de Caucaia em 2024, Valim optou por não tentar a reeleição e apoiou Catanho em aliança governista. O petista foi derrotado no segundo turno por Naumi.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?