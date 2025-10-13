Valim descarta apoiar Catanho em 2026: "Não dá pra votar nele"

Foto: Ascom/Waldemir Catanho Vitor Valim (PSB) e Waldemir Catanho (PT)

Vitor Valim (PSB), ex-prefeito de Caucaia, afirmou que não irá apoiar Waldemir Catanho (PT), seu aliado na sucessão da Prefeitura ano passado e para quem fez campanha, para o cargo de deputado estadual em 2026.

Valim cita entre os motivos que Catanho não levantou a voz para defender programas da gestão Valim, que não estão tendo continuidade com o atual prefeito, Naumi Amorim (PSD), como o "Bora de Graça" e o "Bora Habitar".

"Infelizmente ele não levantou a voz pra defender o Bora de Graça, que já mudou de nome e daqui a pouco a população vai pagar. Não levantou a voz pra defender os alunos que tiveram sua internet cortada, que é o Bora Conectar", diz.



E continua: "Não levantou a voz pra defender o Bora Habitar. Nenhum lote foi distribuído ainda para a população. Como também não levantou a sua voz para defender os servidores que estão sendo maltratados pela atual administração, inclusive agora vão ter que pagar o IPTU".



Vitor afirmou que a amizade com Catanho continua, mas que "não dá pra votar" no petista para o posto na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

"Por isso que eu não vou votar no Catanho para deputado estadual, mas a amizade continua a mesma. Na visão política, por ele não ter feito isso que eu falei, não dá pra votar nele para deputado estadual", completou.

Na eleição para a Prefeitura de Caucaia em 2024, Valim optou por não tentar a reeleição e apoiou Catanho em aliança governista. O petista foi derrotado no segundo turno por Naumi.