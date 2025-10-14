Logo O POVO+
Deputada propõe título de cidadã cearense a Manuela d'Ávila
A homenageada foi a vereadora mais jovem de Porto Alegre, duas vezes deputada federal, deputada estadual, e foi candidata a vice-presidente na chapa com Fernando Haddad (PT) em 2018
Manuela d’Ávila foi candidata a vice-presidente da República na eleição de 2018 e a prefeita de Porto Alegre em 2020 (Foto: Divulgação/Manuela d'Ávila)
A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) apresentou um projeto para conceder o título de cidadã cearense à ex-deputada federal Manuela d'Ávila.

Na proposição, destaca que a jornalista foi eleita como vereadora mais jovem de Porto Alegre, duas vezes deputada federal pelo Rio Grande do Sul, bem como deputada estadual, e foi candidata a vice-presidente na chapa com Fernando Haddad (PT) em 2018.

"Sua trajetória inspira mulheres, jovens e militantes sociais em todo o Brasil, inclusive no Ceará, onde sua atuação política e intelectual encontra eco em diversas lideranças e movimentos sociais", diz no projeto.

