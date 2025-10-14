Júnior Mano: de "bolsonarista" a "socialista" e pré-candidato a senador

Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados Deputado federal cearense Junior Mano (PSB)

O deputado federal Júnior Mano (PSB) tem estado nos holofotes da política cearense, apesar de já ser um forte articulador e parlamentar com ampla aliança de prefeitos, por ter sido alvo de investigação da Polícia Federal (PF) por suposto esquema de desvio de emendas e ter sido lançado como pré-candidato a senador.

Há um ano, ele era filiado ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2018 pelo extinto Patriota. Sua experiência política até então era de vice-prefeito de Nova Russas, distante 304,39 km de Fortaleza.

Carreira meteórica

Mano é próximo do grupo de Acilon Gonçalves, que comandava o PL. Quando a ala bolsonarista chegou ao PL não foi incômodo. Júnior apoiou Bolsonaro e foi eleito o segundo deputado federal mais votado do Ceará em 2022, tendo cerca de três vezes mais votos do que em 2018.

O parlamentar, apesar de integrar um partido bolsonarista, nunca apareceu em temas como anistia para golpistas, impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ou pautas mais ideológicas. Sempre foi mais pragmático e municipalista. Confesso que até as eleições de 2024, eu pouco sabia sobre ele.

Nos pleitos, fui alertado por um político experiente sobre a aproximação de Júnior Mano com o senador Cid Gomes (PSB). "Estão juntos", dizia a mensagem de exatamente um ano atrás, em 13 de outubro de 2024.

Seu crescimento causou surpresa até em outros políticos. "O que esse cara tem para conseguir tantos prefeitos?", já ouvi de um mandatário há não muito tempo.

De "bolsonarista" para "socialista"

Mano ajudou a eleger dezenas de prefeitos pelo interior do Ceará e apoiou Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. O petista concorria contra André Fernandes, deputado bolsonarista do PL. Júnior foi expulso.

Cobiçado por partidos que sabiam de sua força política, ele se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) por intermédio de Cid. Tecnicamente, em questão de meses, o deputado deixou de ser "bolsonarista" para ser "socialista", extremos opostos.

Revelado posteriormente pelo senador, a filiação ocorreu via nacional, sem contato com o diretório estadual do PSB, com a promessa de Cid para Júnior Mano de que se o partido tiver uma vaga na chapa majoritária, que seria sua pelo direito de reeleição, o senador o apoiaria para sua sucessão na Casa Alta em Brasília.

Aliado ou não?

Mais recentemente o nome do deputado federal tem sido bastante falado por ter votado contra o governo federal na Medida Provisória (MP) que previa taxação de bets e super ricos, entre outros temas. A matéria foi uma forte derrota para Lula.

Júnior Mano em poucas vezes votou junto do governo e é recém-chegado na base estadual do governador Elmano de Freitas (PT) e de Camilo Santana (PT), que aliás nunca foram entusiastas da pré-candidatura dele ao Senado.

Em comparação aos demais pré-candidatos da base, Mano tem a força de prefeitos, sendo o parlamentar com o maior número de gestores que reforçam seu palanque.

O seu perfil é bem mais silencioso e sem grandes declarações sobre temas mais acalorados divididos entre direita e esquerda, ou bolsonaristas e socialistas. Apesar de não saber o que pensa e qual é sua ideologia convicta, habilidoso politicamente ele é, tanto que Cid Gomes e dezenas de prefeitos apostam nele.

Restará saber se sua aparente falta de alinhamento com o governo e a articulação irá conseguir convencer o restante das principais lideranças políticas do Ceará. Fácil não será, pois tem que se oponha fortemente dentro da base a ideia de vê-lo senador. Se é que dá pra chamá-lo de base.