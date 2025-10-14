Moção de solidariedade a Luizianne causa polêmica na Câmara e é alterada
Foi apresentada uma proposta de moção de solidariedade da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) à deputada federal Luizianne Lins (PT) pela participação em missão humanitária em flotilha de à Gaza, de autoria da vereadora Mari Lacerda (PT), nesta terça-feira, 14.
A propositura causou polêmica, principalmente com a vereadora bolsonarista Priscila Costa (PL). O texto foi retirado para ser alterado e voltará a ser analisado na próxima sessão.
Entenda
Ao votarem o projeto, Priscila, que é pré-candidata a senadora, afirmou que a moção apresentava um "jabuti" — uma pegadinha — ao final da solicitação, ao também repudiar as ações do Estado de Israel.
"Com esta moção, esta Casa Legislativa reforça o total repúdio a atos que violam a soberania e os direitos humanos, e manifesta seu orgulho e admiração por uma representante que, em coerência com sua história, levou a voz do povo de Fortaleza em defesa da paz e da dignidade humana no cenário global", diz o projeto.
A parlamentar argumentou que o texto não iria colocar os vereadores que votarem por solidariedade a Luizianne, mas sim contra Israel. Marcelo Mendes (PL) disse que poderia causar problemas diplomáticos para a cidade de Fortaleza.
Durante fala de Priscila, a vereadora Adriana Gerônimo (Psol) estendeu na bancada uma bandeira na Palestina com o nome "Psol" e falou "Palestina Livre". Priscila declarou que grupos extremistas terrorista da região perseguem homossexuais e mulheres.
Priscila pediu que os vereadores votassem contra a moção de solidariedade. Mari Lacerda, autora da proposta, foi à tribuna para dialogar com o presidente da sessão, Adail Júnior (PDT), e decidiu alterar a parte do texto em que cita Israel. Portanto, pautará somente a moção a Luizianne.
A petista afirmou que foi um pedido de outros vereadores com o objetivo de votarem a propositura. A mensagem voltará à CMFor na quarta-feira, 15.
"O pedido de outros colegas que querem votar a moção, quero pedir, atendendo à vereadora Priscila Costa, que a gente retirasse o que ela chama de jabuti. Eu tenho uma compreensão diferente, mas outros colegas querem sim aprovar a moção de solidariedade à deputada Luizianne", disse Mari.
