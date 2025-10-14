Logo O POVO+
Sarto concorrerá a deputado pelo PSDB, confirma presidente tucano
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves

Sarto concorrerá a deputado pelo PSDB, confirma presidente tucano

A expectativa do partido é de filiar o ex-prefeito de Fortaleza e Ciro Gomes, ambos no PDT
José Sarto, ex-prefeito de Fortaleza (Foto: Fabio Lima/O POVO)
Foto: Fabio Lima/O POVO José Sarto, ex-prefeito de Fortaleza

José Sarto, ex-prefeito de Fortaleza, deixará o PDT e irá se filiar ao PSDB para concorrer a deputado federal em 2026. A informação foi dada à coluna por Ozires Pontes, presidente estadual do partido e prefeito de Massapê.

Ozires esteve reunido na segunda-feira, 13, com o ex-senador Tasso Jereissati e trataram de temas como a vinda dada como certa de Sarto e também do ex-governador Ciro Gomes, ainda no PDT. A expectativa é de que o ato de filiação seja antecipado para novembro.

"Falamos da vinda do Ciro. Ele provavelmente vai antecipar, falei (antes) em dezembro e eu acho que ele vai vir em novembro. E o Sarto também vem. O Sarto é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB", afirmou Ozires.


