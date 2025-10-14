"Thanksgiving Day": deputado propõe feriado dos EUA do Dia de Ação de Graças no calendário do Ceará
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) apresentou um projeto de lei para incluir o feriado internacional Dia de Ação de Graças no calendário oficial de eventos do Ceará.
A proposta busca fortalecer a cultura da gratidão, da fé e da solidariedade, incentivando a sociedade cearense a refletir sobre valores essenciais como fraternidade, cooperação e reconhecimento das bênçãos recebidas ao longo do ano", consta na proposta do parlamentar.
O Dia de Ação de Graças, o "Thanksgiving Day", é um feriado celebrado nos Estados Unidos da América, Canadá e ilhas do Caribe na quarta quinta-feira do mês de novembro. Tornou-se feriado nacional com o presidente dos EUA Abraham Lincoln. É uma das principais datas da cultura norte-americana.
A data tem origem na América a partir de um banquete realizado em meados dos anos 1620 na região da Nova Inglaterra entre os colonos ingleses com os nativos Wampanoag após a colheita.
A quarta quinta-feira do mês de novembro também se tornou o Dia Nacional do Luto, como data de protesto de outra perspectiva do Dia de Ação de Graças pelo dos povos nativos americanos, relembrando que após a chegada dos colonos ingleses sofreram opressão e reforçar a luta dos povos originários.
