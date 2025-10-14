Foto: Divulgação/Alece Deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique

O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) apresentou um projeto de lei para incluir o feriado internacional Dia de Ação de Graças no calendário oficial de eventos do Ceará.

A proposta busca fortalecer a cultura da gratidão, da fé e da solidariedade, incentivando a sociedade cearense a refletir sobre valores essenciais como fraternidade, cooperação e reconhecimento das bênçãos

recebidas ao longo do ano", consta na proposta do parlamentar.

O Dia de Ação de Graças, o "Thanksgiving Day", é um feriado celebrado nos Estados Unidos da América, Canadá e ilhas do Caribe na quarta quinta-feira do mês de novembro. Tornou-se feriado nacional com o presidente dos EUA Abraham Lincoln. É uma das principais datas da cultura norte-americana.

A data tem origem na América a partir de um banquete realizado em meados dos anos 1620 na região da Nova Inglaterra entre os colonos ingleses com os nativos Wampanoag após a colheita.

A quarta quinta-feira do mês de novembro também se tornou o Dia Nacional do Luto, como data de protesto de outra perspectiva do Dia de Ação de Graças pelo dos povos nativos americanos, relembrando que após a chegada dos colonos ingleses sofreram opressão e reforçar a luta dos povos originários.

