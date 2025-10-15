Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados O deputado federal André Fernandes (PL)

O deputado federal André Fernandes (PL) enviou cerca de R$ 1,8 milhão de emenda parlamentar para armas de fogo e munições para a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE).

Em fala na Câmara dos Deputados, André disse esperar que a PM faça "bom uso", matando muitos bandidos.

"É o que eu, deputado federal André Fernandes, estou enviando neste exato momento, através das nossas emendas parlamentares para a Polícia Militar do Estado do Ceará", afirmou.

Prosseguiu: "O meu desejo é um só: que a Polícia faça bom uso desse equipamento matando muitos bandidos".

Além disso, o deputado bolsonarista prometeu uma condecoração especial para o policial militar cearense que mais matar traficante e faccionado.

"E fica aqui o meu compromisso. Vou condecorar o policial militar que mais matar traficante e faccionado no Estado do Ceará que está oprimindo a população e expulsando o povo de sua casa", declarou.