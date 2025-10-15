Foto: Sara Maia, em 7/12/2011 Moésio Loiola, prefeito de Campos Sales, na época de deputado estadual

O Ministério Público Eleitoral do Ceará pediu as cassações do prefeito e vice-prefeito de Campos Sales, Moésio Loiola (PSB) e Solano Feitosa (PSB), por abuso de poder econômico e compra de votos.

A Polícia Federal (PF) já havia indiciado o prefeito pela suspeita de compra de votos e associação criminosa.

Moésio se defendeu. Ele afirmou que irá se manifestar por meio de seus advogados, não concorda com a decisão e que ganhou uma eleição contra quarto ex-prefeitos, mesmo, segundo ele, sendo tido como o candidato mais "liso" da região.

"Ouvir primeiro os advogados nossos que estão no fato para uma manifestação através de uma nota que será oportunamente divulgada. Digo apenas que ganhei uma eleição de quatro ex-prefeitos e de uma máquina pública muito pesada. Estou tranquilo. Respeito o ministério público mas não concordo com a sua decisão. Sempre fui tido como o candidato mais liso da região", afirmou.

Com informações de Lorena Frota, especial para O POVO

