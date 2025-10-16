Logo O POVO+
Câmara de Fortaleza aprova advertência a Inspetor Alberto
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Câmara de Fortaleza aprova advertência a Inspetor Alberto

Votação ocorreu em plenário nesta quinta-feira, 16. Foram 21 votos favoráveis e 8 contrários
Vereador Inspetor Alberto é do PL. (Foto: Érika Fonseca / CMFor)
Foto: Érika Fonseca / CMFor Vereador Inspetor Alberto é do PL.

Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovaram uma advertência ao colega de casa, vereador Inspetor Alberto (PL), por vídeo associando o PT a organizações criminosas.

A votação ocorreu em plenário nesta quinta-feira, 16. Foram 21 votos favoráveis e 8 contrários.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?