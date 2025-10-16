Câmara de Fortaleza aprova advertência a Inspetor Alberto

Foto: Érika Fonseca / CMFor Vereador Inspetor Alberto é do PL.

Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovaram uma advertência ao colega de casa, vereador Inspetor Alberto (PL), por vídeo associando o PT a organizações criminosas.

A votação ocorreu em plenário nesta quinta-feira, 16. Foram 21 votos favoráveis e 8 contrários.