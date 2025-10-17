Logo O POVO+
Lupi sobre saída de Ciro do PDT: "Não sei, pergunte a ele"
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Lupi sobre saída de Ciro do PDT: "Não sei, pergunte a ele"

O presidente nacional da sigla afirmou não ter recebido carta ou comunicado do ex-presidenciável pedindo sua desfiliação
Tipo Notícia
Ciro Gomes e Carlos Lupi (Foto: Samuel Setubal/O POVO)
Foto: Samuel Setubal/O POVO Ciro Gomes e Carlos Lupi

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi disse à coluna não ter recebido nenhuma carta ou comunicado de Ciro Gomes pedindo a sua desfiliação do partido.

"Até o momento não recebi nada", afirmou à coluna nesta sexta-feira, 17.

Questionado se ele achará que o ex-presidenciàvel continuará na agremiação brizolista, Lupi disse não saber e que é Ciro quem deveria ser perguntado.

"Não sei, pergunte a ele", declarou.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?