Lupi sobre saída de Ciro do PDT: "Não sei, pergunte a ele"

Foto: Samuel Setubal/O POVO Ciro Gomes e Carlos Lupi

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi disse à coluna não ter recebido nenhuma carta ou comunicado de Ciro Gomes pedindo a sua desfiliação do partido.

"Até o momento não recebi nada", afirmou à coluna nesta sexta-feira, 17.

Questionado se ele achará que o ex-presidenciàvel continuará na agremiação brizolista, Lupi disse não saber e que é Ciro quem deveria ser perguntado.

"Não sei, pergunte a ele", declarou.