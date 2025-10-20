Logo O POVO+
Deputados recebem Mayra Pinheiro no Café da Oposição
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Deputados recebem Mayra Pinheiro no Café da Oposição

A suplente de deputada federal pelo PL discutirá saúde pediátrica com deputados estaduais da oposição
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 07.09.2025: Mayra Pinheiro Ex deputada. Protestos por anistia no 7 de Setembro na Praça Portugal. (Daniel Galber/Especial para O POVO) (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 07.09.2025: Mayra Pinheiro Ex deputada. Protestos por anistia no 7 de Setembro na Praça Portugal. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O Café da Oposição, reunião semanal de deputados estaduais de oposição ao Governo do Estado, receberá na terça-feira, 21, a Dra. Mayra Pinheiro (PL). O tema da reunião será "o caos da saúde pediátrica no Ceará". Encontro ocorrerá no gabinete do deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil).

Mayra é suplente de deputada federal pelo PL. Em 2018, ela foi candidata a senadora pelo PSDB e ficou na quarta colocação obtendo 11,37% dos votos.

Durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL) como presidente da República foi secretária do Ministério da Saúde durante a pandemia da Covid-19 e ficou conhecida como "capitã cloroquina", por recomendar o uso do medicamento para tratamento da doença durante a crise da falta de oxigênio em Manaus.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?