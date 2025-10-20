Deputados recebem Mayra Pinheiro no Café da Oposição
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A suplente de deputada federal pelo PL discutirá saúde pediátrica com deputados estaduais da oposição
O Café da Oposição, reunião semanal de deputados estaduais de oposição ao Governo do Estado, receberá na terça-feira, 21, a Dra. Mayra Pinheiro (PL). O tema da reunião será "o caos da saúde pediátrica no Ceará". Encontro ocorrerá no gabinete do deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil).
Mayra é suplente de deputada federal pelo PL. Em 2018, ela foi candidata a senadora pelo PSDB e ficou na quarta colocação obtendo 11,37% dos votos.
Durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL) como presidente da República foi secretária do Ministério da Saúde durante a pandemia da Covid-19 e ficou conhecida como "capitã cloroquina", por recomendar o uso do medicamento para tratamento da doença durante a crise da falta de oxigênio em Manaus.
