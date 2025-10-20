Deputados recebem Mayra Pinheiro no Café da Oposição

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 07.09.2025: Mayra Pinheiro Ex deputada. Protestos por anistia no 7 de Setembro na Praça Portugal. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O Café da Oposição, reunião semanal de deputados estaduais de oposição ao Governo do Estado, receberá na terça-feira, 21, a Dra. Mayra Pinheiro (PL). O tema da reunião será "o caos da saúde pediátrica no Ceará". Encontro ocorrerá no gabinete do deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil).

Mayra é suplente de deputada federal pelo PL. Em 2018, ela foi candidata a senadora pelo PSDB e ficou na quarta colocação obtendo 11,37% dos votos.



Durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL) como presidente da República foi secretária do Ministério da Saúde durante a pandemia da Covid-19 e ficou conhecida como "capitã cloroquina", por recomendar o uso do medicamento para tratamento da doença durante a crise da falta de oxigênio em Manaus.