Foto: FÁBIO LIMA Vice-governadora Jade Romero

Debate sobre gestão no futebol entrou na seara política. A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), classificou como oportunista as falas do senador Eduardo Girão (Novo) em tom crítico sobre a atual fase do Fortaleza Esporte Clube.

Em entrevista à rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 20, Girão, embora não tenha citado o CEO do clube, Marcelo Paz, marido de Jade, usou expressões como "projeto de poder". "soberba", "falta de humildade" e "prepotência" e também falou da dívida de R$ 100 milhões do Fortaleza. Ele foi presidente da equipe em 2017 quando o Fortaleza subiu da série C para a série B.

"Infelizmente, o oportunismo tomou conta da política. Mais uma vez o senador tenta usar o Fortaleza como seu trampolim político, na tentativa de ser o candidato ao governo da oposição. Além do acesso a série B e de deixar o clube com uma dívida de R$ 7 milhões com ele mesmo, e como garantia o (Everton) Cebolinha, na época único ativo do Fortaleza", disse Jade em declaração enviada à coluna.

A vice-governadora afirmou que o senador não fez nada apresentável durante seu mandato como político e foi Marcelo quem pagou a dívida deixada pela gestão de Girão, além de também emprestar dinheiro durante a pandemia do covid-19, embora nunca tenha dito publicamente.

"Girão resolve virar uma metralhadora sobre gestão, o que atesta sua incapacidade como político, afinal, quase oito anos no Senado e não há nada que ele possa apresentar. Lembro ainda que quem pagou a dívida dele foi a atual diretoria, com o Marcelo à frente da gestão. O próprio Marcelo também emprestou dinheiro ao Fortaleza na época da pandemia, mas nunca publicizou isso, porque o bem não precisa de holofote”, completou.

Jade ironiza votação de Girão

Em postagem no Instagram, Jade Romero ironizou a votação de Eduardo Girão em 2024 para prefeito de Fortaleza, quando ficou em quinto lugar, tendo 1,06% dos votos válidos.

"Uma pausa para dizer que: você pode tentar aparecer, você vai continuar tendo apenas seu 1%", escreveu a vice-governadora.