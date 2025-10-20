"Vá com Deus" e "Perdemos muito": reações à saída de Ciro do PDT
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
"Vá com Deus" e "Perdemos muito": reações à saída de Ciro do PDT
Internamente a avaliação da desfiliação do ex-presidenciável rumo ao PSDB causou reações de alívio e de apoio
A saída de Ciro Gomes do PDT, rumo ao PSDB, mexeu com o jogo político de 2026. O anúncio oficial despertou diversas reações de pedetistas. Uns ficaram aliviados com o fim da relação, outros lamentaram e alguns comemoram a perspectiva de construção para um bloco oposicionista.
Quando tratado o assunto da migração do ex-presidenciável, um pedetista enviou como resposta a música de Roberta Miranda intitulada "Vá com Deus". Ele também repetiu a frase de André Figueiredo, dirigente pedetista: "Que seja feliz".
Outro político do PDT, mais próximo de Ciro e da oposição, classificou a saída como "ótima". "Já era pra ter saído faz tempo", afirmou. Ele enxergava a sigla brizolista como fator que estaria "atrapalhando" o ex-ministro e pré-candidato a governador do Ceará.
Um mandatário do PDT lamentou que Ciro deixe o partido, o destacando como um quadro de alto nível no âmbito estadual e nacional e afirmando que caso o ex-presidenciável continuasse no PDT seria o seu candidato "ao que ele se candidatasse".
"Eu acho que todos nós perdemos muito com a saída dele. Não queria não. Era totalmente a favor do fica mesmo. Mas ele já estava decidido. Não sei nem se teve conversa no PDT", disse.
