Capitão Wagner responde a Girão: "Não é ideologia que vai vencer eleição, é o pragmatismo"
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Capitão Wagner responde a Girão: "Não é ideologia que vai vencer eleição, é o pragmatismo"
A fala de Wagner foi em resposta à declaração de Eduardo Girão (Novo), pré-candidato a governador, afirmando que Ciro Gomes não representa a direita
O presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, afirmou nesta terça-feira, 21, que a eleição para o Governo do Ceará no ano que vem não será vencida por ideologia, mas sim o pragmatismo da oposição de unir forças.
"Não é por puritanismo, não é ideologia que vai vencer a eleição no ano que vem. É o pragmatismo de estarmos todos juntos e somarmos forças para dar viabilidade na chapa da oposição", disse em visita a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
A fala de Wagner foi em resposta à declaração de Eduardo Girão (Novo), pré-candidato a governador, afirmando ao O POVO que Ciro Gomes não representa a direita.
"Então nesse momento a gente tem que entender que os anseios da população não envolvem ideologia", acrescentou Wagner.
"Ontem mesmo eu falei com o senador Eduardo Girão e respeito a posição dele, é uma posição a um ano da eleição. Essa posição pode mudar. E eu repito, não é puritanismo...", completou.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.