Foto: AURÉLIO ALVES Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará

O presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, afirmou nesta terça-feira, 21, que a eleição para o Governo do Ceará no ano que vem não será vencida por ideologia, mas sim o pragmatismo da oposição de unir forças.

"Não é por puritanismo, não é ideologia que vai vencer a eleição no ano que vem. É o pragmatismo de estarmos todos juntos e somarmos forças para dar viabilidade na chapa da oposição", disse em visita a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A fala de Wagner foi em resposta à declaração de Eduardo Girão (Novo), pré-candidato a governador, afirmando ao O POVO que Ciro Gomes não representa a direita.

"Então nesse momento a gente tem que entender que os anseios da população não envolvem ideologia", acrescentou Wagner.

"Ontem mesmo eu falei com o senador Eduardo Girão e respeito a posição dele, é uma posição a um ano da eleição. Essa posição pode mudar. E eu repito, não é puritanismo...", completou.