Foto: AURÉLIO ALVES Ciro Gomes, Tasso Jereissati, Sarto e Élcio Batista

Aliados estão curiosos e na expectativa pela tom do discurso de Ciro Gomes em evento de sua filiação ao PSDB, que ocorre na quarta-feira, 22. Os mais próximos ao ex-presidenciável ainda não sabem o que esperar.

Em contato com a coluna, interlocutores acreditam que Ciro não irá confirmar a pré-candidatura ao Governo do Ceará, embora a presença de fortes lideranças da oposição corroborem para uma demonstração disso.

"Vai ser de improviso. Difícil prever", confidenciou um aliado próximo.

A conferir tudo. Fala, menções, presenças e ausências.