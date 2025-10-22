Logo O POVO+
Evandro garante desconto de 50% no IPVA para motos a partir de janeiro de 2026
A medida foi promessa de campanha e o prefeito afirmou que a medida saíra no início do seu segundo ano de gestão
O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motocicletas de até 160 cilindradas (c.c.), no que diz respeito a cobrança que cabe a Prefeitura de Fortaleza, será implantada em 1° de janeiro de 2026.

"O IPVA é um tributo estadual, mas parte dele vem pro município. A parte que pertence ao município nós vamos abrir mão. A partir de 1° de janeiro de 2026. Nós estamos finalizando o formato jurídico, as equipes estão finalizando", disse à coluna nesta quarta-feira, 22.

A medida foi uma das promessas de campanha do prefeito e não foi implementada no primeiro ano da gestão por questões orçamentárias. O imposto é estadual, portanto a isenção da Prefeitura configura 50% de desconto para motos.

 

