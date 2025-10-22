Evandro chama Paz de maior dirigente da história do futebol cearense e critica 'oportunistas'
O prefeito da Capital e ex-presidente do Ceará saiu em defesa do atual CEO do Fortaleza, após críticas à gestão do clube feitas pelo senador Eduardo Girão
Evandro Leitão (PT) saiu em defesa de Marcelo Paz, CEO do Fortaleza Esporte Clube, em meio a polêmicas com o senador Eduardo Girão (Novo). O prefeito de Fortaleza disse lamentar a atual situação da equipe e criticou "oportunistas de plantão".
"Eu lamento porque eu também passei por uma situação semelhante e sempre vão ter as pessoas que vão se aproveitar de momento de fraqueza, sempre vão ter os oportunistas de plantão (...) para expor outras situações, inclusive as situações internas", afirmou à coluna nesta quarta-feira, 22.
Evandro classificou Marcelo Paz como o "maior dirigente" da história do futebol cearense, inclusive fazendo uma gestão "bem acima" da dele próprio quando foi presidente do Ceará Sporting Club.
"Pra mim, o Marcelo Paz é o maior dirigente de todos os tempos do futebol cearense. Bem acima. O Marcelo conseguiu levar o Fortaleza para uma Libertadores. Por pouco não era campeão sul-americano", disse o prefeito.
O gestor afirmou que não quer o mal do Fortaleza, apesar de não ser torcedor e já deixou sua época de "secador" e disse torcer para que o clube e o Paz superem essa situação.
"Minha época de secador eu já tive. Já sequei muito o Fortaleza. Hoje não. O futebol não domina mais o meu humor. Lamento muito essa situação. Fortaleza e Ceará são grandes, vão passar por crises e ninguém surfa numa onda de vitórias eternas e nem de crises eternas, isso passa. E eu espero que ele Marcelo Paz também possa superar esse momento", disse Evandro.
