Foto: FCO FONTENELE Réveillon 2025 em Fortaleza

Evandro Leitão (PT) confirmou que o Réveillon de Fortaleza não terá camarote, mas sim um local na lateral do palco destinado para os patrocinadores. A informação foi dita à coluna nesta quarta-feira, 22.

"Não teremos camarotes, nós teremos áreas para patrocinadores, isso nós teremos, uma área que não será front stage, vai ser na lateral, mas para patrocinadores porque nós temos que ter", disse.

Além disso, o prefeito de Fortaleza previu uma perspectiva de 95% da rede hoteleira ocupada na época de fim de ano e mais de R$ 3 bilhões injetados na economia.

"Nós temos a perspectiva de 95% da rede hoteleira tá sendo ocupada, injetando na economia mais de R$ 3,6 bilhões, criando mais de 120 mil postos de trabalho", declarou.