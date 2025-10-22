Logo O POVO+
Evandro afirma que Réveillon de Fortaleza não terá camarotes, mas área para patrocinador
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Evandro afirma que Réveillon de Fortaleza não terá camarotes, mas área para patrocinador

O prefeito prevê 95% da rede hoteleira de Fortaleza ocupada no fim do ano
Tipo Notícia
Réveillon 2025 em Fortaleza (Foto: FCO FONTENELE)
Foto: FCO FONTENELE Réveillon 2025 em Fortaleza

Evandro Leitão (PT) confirmou que o Réveillon de Fortaleza não terá camarote, mas sim um local na lateral do palco destinado para os patrocinadores. A informação foi dita à coluna nesta quarta-feira, 22.

"Não teremos camarotes, nós teremos áreas para patrocinadores, isso nós teremos, uma área que não será front stage, vai ser na lateral, mas para patrocinadores porque nós temos que ter", disse.

Além disso, o prefeito de Fortaleza previu uma perspectiva de 95% da rede hoteleira ocupada na época de fim de ano e mais de R$ 3 bilhões injetados na economia.

"Nós temos a perspectiva de 95% da rede hoteleira tá sendo ocupada, injetando na economia mais de R$ 3,6 bilhões, criando mais de 120 mil postos de trabalho", declarou.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?