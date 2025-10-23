Evandro confirma miniterminal no entorno do Castelão para 2026
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Evandro confirma miniterminal no entorno do Castelão para 2026
O prefeito de Fortaleza afirmou que a promessa de campanha será entregue no ano que vem
Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, afirmou com exclusividade para a coluna que a Prefeitura irá implementar em 2026 o miniterminal nos arredores da Arena Castelão. A ideia é de que sejam instalados dois terminais pelo entorno do centro esportivo.
"Durante o ano (que vem) vamos implantar os terminais no Castelão. Teremos dois terminais, também foi um compromisso de campanha meu e da Gabriella (Aguiar, vice-prefeita)", disse em entrevista no Paço Municipal na quarta-feira, 22.
Durante a campanha, Evandro formulou a proposta para funcionar com linhas de acesso aos sete principais terminais de ônibus de integração de Fortaleza. A medida visa atender à demanda do alto número de torcedores que enfrentam dificuldades ao voltar para casa após os jogos no estádio.
Em paralelo a essa obra da Prefeitura, o Governo do Estado do Ceará já assinou a ordem de serviço para a construção da linha do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) entre o Castelão e o Aeroporto Internacional de Fortaleza, Pinto Martins.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.