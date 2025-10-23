Evandro confirma miniterminal no entorno do Castelão para 2026

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Prefeito Evandro Leitão (PT)

Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, afirmou com exclusividade para a coluna que a Prefeitura irá implementar em 2026 o miniterminal nos arredores da Arena Castelão. A ideia é de que sejam instalados dois terminais pelo entorno do centro esportivo.

"Durante o ano (que vem) vamos implantar os terminais no Castelão. Teremos dois terminais, também foi um compromisso de campanha meu e da Gabriella (Aguiar, vice-prefeita)", disse em entrevista no Paço Municipal na quarta-feira, 22.

Durante a campanha, Evandro formulou a proposta para funcionar com linhas de acesso aos sete principais terminais de ônibus de integração de Fortaleza. A medida visa atender à demanda do alto número de torcedores que enfrentam dificuldades ao voltar para casa após os jogos no estádio.

Em paralelo a essa obra da Prefeitura, o Governo do Estado do Ceará já assinou a ordem de serviço para a construção da linha do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) entre o Castelão e o Aeroporto Internacional de Fortaleza, Pinto Martins.