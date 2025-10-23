Logo O POVO+
Evandro confirma miniterminal no entorno do Castelão para 2026
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

O prefeito de Fortaleza afirmou que a promessa de campanha será entregue no ano que vem
Prefeito Evandro Leitão (PT) (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Prefeito Evandro Leitão (PT)

Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, afirmou com exclusividade para a coluna que a Prefeitura irá implementar em 2026 o miniterminal nos arredores da Arena Castelão. A ideia é de que sejam instalados dois terminais pelo entorno do centro esportivo.

"Durante o ano (que vem) vamos implantar os terminais no Castelão. Teremos dois terminais, também foi um compromisso de campanha meu e da Gabriella (Aguiar, vice-prefeita)", disse em entrevista no Paço Municipal na quarta-feira, 22.

Durante a campanha, Evandro formulou a proposta para funcionar com linhas de acesso aos sete principais terminais de ônibus de integração de Fortaleza. A medida visa atender à demanda do alto número de torcedores que enfrentam dificuldades ao voltar para casa após os jogos no estádio.

Em paralelo a essa obra da Prefeitura, o Governo do Estado do Ceará já assinou a ordem de serviço para a construção da linha do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) entre o Castelão e o Aeroporto Internacional de Fortaleza, Pinto Martins.

Foto do Guilherme Gonsalves

