Ampliação da gratuidade estudantil para fins de semanas será em janeiro de 2026, diz Evandro
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que a medida será uma das primeiras das ações da Prefeitura no ano que vem
Parada de ônibus na Av. 13 de Maio (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS Parada de ônibus na Av. 13 de Maio

A Prefeitura de Fortaleza irá ampliar a gratuidade estudantil na passagem de ônibus para estudantes, para os fins de semana a partir de janeiro de 2026.

A informação foi confirmada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) em entrevista exclusiva à coluna no Paço Municipal. A medida da passagem para sábados e domingos será implementada assim como o desconto no IPVA para motos de até 160 (c.c.).

"Nós vamos implementar o Passe Livre Estudantil ou Cultural aos fins de semana, que foi um compromisso nosso de campanha. Vamos implantar em janeiro", afirmou.

Evandro já havia antecipado no meio do ano que as promessas de campanha entrariam em vigor em 2026 após estudos e análises dos impactos financeiros da administração da capital cearense.

Foto do Guilherme Gonsalves

