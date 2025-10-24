Foto: FERNANDA BARROS Parada de ônibus na Av. 13 de Maio

A Prefeitura de Fortaleza irá ampliar a gratuidade estudantil na passagem de ônibus para estudantes, para os fins de semana a partir de janeiro de 2026.

A informação foi confirmada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) em entrevista exclusiva à coluna no Paço Municipal. A medida da passagem para sábados e domingos será implementada assim como o desconto no IPVA para motos de até 160 (c.c.).

"Nós vamos implementar o Passe Livre Estudantil ou Cultural aos fins de semana, que foi um compromisso nosso de campanha. Vamos implantar em janeiro", afirmou.



Evandro já havia antecipado no meio do ano que as promessas de campanha entrariam em vigor em 2026 após estudos e análises dos impactos financeiros da administração da capital cearense.