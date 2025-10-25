Foto: FÁBIO LIMA André Fernandes com aliados na filiação de Ciro Gomes ao PSDB

O encontro semanal dos deputados estaduais da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) receberá na próxima terça-feira, 28, o deputado federal André Fernandes (PL).

Além do parlamentar bolsonarista, deve estar presente a bancada, em sua maioria, de vereadores que fazem oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

O encontro acontecerá no gabinete do deputado Antônio Henrique (PDT).

O momento ocorre dias após a união de diversos membros do bloco anti-PT no Ceará no evento de filiação do ex-presidenciável Ciro Gomes ao PSDB. Dentre eles o próprio André Fernandes, junto ao Capitão Wagner (União Brasil), Roberto Cláudio e o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).