Com futuro em aberto, Mauro Filho será vice-presidente do PDT no Ceará

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÃ, BRASIL-23.06..2025: Entrevista com Dep. Federal Mauro Benevides Filho. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O deputado federal Mauro Filho deverá ser o 1° vice-presidente do diretório estadual do PDT no Ceará, posto a ser definido em eleição no próximo sábado, 1°. A informação foi divulgada por Iraguassú Filho, presidente da sigla em Fortaleza.

Em entrevista ao podcast Jogo Político, do O POVO, nesta segunda-feira, 27, o comandante do partido brizolista confirmou que o deputado federal André Figueiredo presidirá a agremiação no Estado e que ele próprio será reconduzido na Capital; além disso, o vereador Adail Júnior ficará na 1° vice-presidência em Fortaleza.

"A tendência é de que a gente tenha presidente André Figueiredo como o presidente reconduzido na estadual, vou dizer o primeiro vice, o deputado Mauro Filho. Na municipal estarei na presidência e o primeiro vice presidente é o vereador Adail Júnior", afirmou Iraguassú.

Mauro recebeu convite para se filiar ao PSB e deixou o seu futuro partidário em aberto. Ele chegou a declarar que a "maioria, quase totalidade" de seus aliados políticos integram o partido socialista. Ele sempre foi próximo de Ciro Gomes, que deixou o PDT para se filiar ao PSDB, e Cid Gomes, senador que saiu da sigla brizolista para o PSB.

Questionado se a eleição de Mauro para 1° vice-presidente do partido no Ceará seria um indicativo de permanência no PDT, ele foi sucinto: "Não conte que todos sairão do PDT".