André fala de divergência com Ciro e narra conversas: "Várias vezes ele acerta, várias eu acertei"
O deputado federal André Fernandes (PL) relatou as conversas mantidas com Ciro Gomes (PSDB) reconhecendo que ambos possuem divergências. Mas, em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), durante café da manhã da oposição, o parlamentar do PL afirmou que as convergências são três a quatro vezes maiores.
Nos debates, ele aponta, às vezes Ciro está correto, mas em outras ocasiões a razão está com ele
"Então não tenho dúvida, como a gente já tá fazendo em várias vezes nas nossas conversas, a gente começa a debater um pouco. Ele começa a falar de história eu digo: 'Não é bem assim'. Ele fala: 'É assim'. E várias vezes ele acerta, várias vezes eu já acertei e ele teve de reconhecer. Isso é muito bom", relatou.
Prosseguiu: "Uma certa vez, a gente estava falando sobre número, eu discordei de Ciro. Disse: 'Não é esse número, é esse aqui'. Quando foi à noite, ele mandou mensagem: 'Rapaz, você tá certo mesmo, era isso'. Fiquei muito feliz. Assim como muitas vezes ele tava certo. Em outros debates eu estive errado".
André Fernandes reconheceu o elogio de Ciro, que o chamou de "jovem talento", e afirmou esperar que em breve não possuam mais nenhuma divergência.
"Essa conversa está sendo alinhada há bastante tempo. E com o tempo a gente não vai ter mais nenhuma divergência, se Deus quiser", afirmou.
