Foto: Fabio Lima Ciro Gomes e Camilo Santana: componente pessoal

O tema da disputa entre Ciro Gomes (PSDB) e Camilo Santana (PT) tem repercutido não só na imprensa, mas também entre os deputados estaduais cearenses. O assunto chegou ao grupo de WhatsApp dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Na última quinta-feira, 23, um dia após o evento de filiação de Ciro ao PSDB, o deputado Agenor Neto (MDB), vice-líder de Elmano de Freitas (PT) na Alece, resgatou e mandou no grupo um vídeo em que o ex-presidenciável elogiava o então governador do Ceará, chamando Camilo de "líder" do projeto dos então aliados.

Em seguida, Lucinildo Frota (PDT) enviou ao grupo um vídeo antigo em que Camilo tecia elogios a Ciro, o chamando entre outras coisas de "inteligente" e "homem sério e íntegro".

Após as duas mensagens, o presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri (PSB), interveio, apesar de não haver tensão ou discussão entre os parlamentares, afirmando que o grupo entre os deputados não era para disputas políticas. Apesar disso, ele avisou que mandaria um vídeo sem cortes.

A publicação continha sete minutos e era de uma inauguração de obra em Sobral, reduto eleitoral da família Ferreira Gomes, durante um dos últimos eventos antes do rompimento político, em que Ciro chama Camilo de "o maior governador do Brasil". No vídeo em questão, o ex-presidenciável até chega a dizer que não costuma usar tais expressões com "maior" e "melhor". Ele também afirma que Camilo deixava o governo do Ceará sem "nenhuma mancha moral".

Depois do vídeo enviado por Romeu, não houve mais comentários sobre o tema no grupo dos deputados.