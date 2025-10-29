Logo O POVO+
Plano Diretor chega extrapauta e terá líder de Evandro como relator
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Plano Diretor chega extrapauta e terá líder de Evandro como relator

A revisão do texto passará pela comissão especial e depois levada ao plenário com possibilidade de alteração por parte dos vereadores
Tipo Notícia
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) (Foto: Érika Fonseca/CMFor)
Foto: Érika Fonseca/CMFor Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

Entrou de forma extrapauta o projeto de revisão do Plano Diretor, em mensagem enviada em regime de urgência pelo prefeito Evandro Leitão (PT) à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira, 29.

O relator do projeto na Comissão Especial do Plano Diretor será o vereador Bruno Mesquita (PSD), líder de Evandro na Câmara e vice-presidente da comissão. O presidente é o vereador Benigno Júnior (Republicanos). O texto tem 202 páginas e pode sofrer alterações propostas e aprovadas pelos parlamentares.

Integram ainda o colégio que avaliará o Plano Diretor os vereadores Adriana Gerônimo (Psol), Dr. Luciano Girão (PDT), Emanuel Acrízio (Avante), Paulo Martins (PDT), Mari Lacerda (PT), Irmão Leo (PP) e Soldado Noélio (União).

O Plano Diretor de Fortaleza é a lei municipal que orienta o planejamento e o crescimento urbano da cidade pelos próximos dez anos. O documento define estratégias para o desenvolvimento econômico, social, físico-territorial e ambiental, com o objetivo de garantir qualidade de vida e sustentabilidade urbana. A última atualização foi em 2009.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?