Foto: Érika Fonseca/CMFor Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

Entrou de forma extrapauta o projeto de revisão do Plano Diretor, em mensagem enviada em regime de urgência pelo prefeito Evandro Leitão (PT) à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira, 29.

O relator do projeto na Comissão Especial do Plano Diretor será o vereador Bruno Mesquita (PSD), líder de Evandro na Câmara e vice-presidente da comissão. O presidente é o vereador Benigno Júnior (Republicanos). O texto tem 202 páginas e pode sofrer alterações propostas e aprovadas pelos parlamentares.

Integram ainda o colégio que avaliará o Plano Diretor os vereadores Adriana Gerônimo (Psol), Dr. Luciano Girão (PDT), Emanuel Acrízio (Avante), Paulo Martins (PDT), Mari Lacerda (PT), Irmão Leo (PP) e Soldado Noélio (União).

O Plano Diretor de Fortaleza é a lei municipal que orienta o planejamento e o crescimento urbano da cidade pelos próximos dez anos. O documento define estratégias para o desenvolvimento econômico, social, físico-territorial e ambiental, com o objetivo de garantir qualidade de vida e sustentabilidade urbana. A última atualização foi em 2009.